Ronaldinho Gaúcho exige mansão e segurança para acertar com o Nacional do Uruguai

Ronaldinho Gaúcho já deixou claro quais são suas exigências para chegar a um acordo com o Nacional do Uruguai. O secretário-geral do clube, Heber Lambert, disse que o atleta pediu uma mansão em um bairro confortável e segurança para defender a equipe na Copa Libertadores 2017.

O dirigente revelou que as conversas com o jogador brasileiro estão em andamento, mas um acerto ainda está distante. Uma reunião com o irmão e empresário de Ronaldinho, Roberto de Assis, deverá acontecer na próxima semana para tratar do tema.

“Falaram que ele quer morar em uma casa importante, onde possa ter conforto. Seu estilo de vida é em uma casa ampla, já que pela fama lhe custa muito sair. Normalmente, treina e volta para casa. Sobre o bairro, tem algumas exigências específicas que foram manifestadas”, contou Lambert.

“Ainda não nos falaram sobre sua exigência de carro, mas obviamente ele terá o seu transporte. Além disso, ele vai querer segurança. O Nacional tem uma segurança muito boa”, completou.

O Nacional procura parceiros para viabilizar os gastos da contratação de Ronaldinho. O último clube do jogador de 36 anos foi o Fluminense, em passagem apagada que se encerrou em 2015.

