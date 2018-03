Ronaldinho Gaúcho faltou a um evento no México e irritou os torcedores

Ronaldinho Gaúcho não compareceu ao “Jogo das Estrelas”, na cidade de Veracruz, no México, apesar de ter confirmado presença no evento um dia antes, em suas redes sociais. O ‘cano’ do ídolo da Seleção Brasileira e do Barcelona irritou a imprensa local e torcedores, que exigiram o dinheiro dos ingressos de volta.

O ex-jogador reapareceu em suas redes sociais para explicar a situação. Segundo Ronaldinho, a empresa que o contratou não cumpriu com o combinado. Ele ainda pediu desculpas aos torcedores mexicanos. O jogo foi cancelado e os torcedores conseguiram o reembolso do valor dos ingressos, que custavam de 35 a 87 reais.

“Estou passando aqui para pedir desculpas a galera de Veracruz. Eu estava na cidade porém não houve cumprimento do contrato por parte do contratante, sendo assim, não foi possível o comparecimento na partida. Tenho um grande carinho e respeito por vcs e espero que em uma próxima ocasião possamos estar juntos.”

Um dia antes, Ronaldinho postou um vídeo, animado, convidando o público de Veracruz para a partida. “Espero todos vocês. Comprem seus ingressos, será uma grande partida. Até amanhã”, disse. No sábado (10), ele compareceu a um evento da Liga dos Campeões, na Cidade do México.

Campanha

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho estrelou a campanha da Heineken para a Liga dos Campeões.

No vídeo, de título “The Wall” (ou “A parede”, em inglês), o craque recria um belo gol de falta feito com a camisa do Barcelona contra o Werder Bremen, em dezembro de 2006, na fase de grupos da edição 2006-07 do torneio.

Em uma paisagem futurista, o craque encara uma legião de adversários e chuta a bola por baixo da barreira, marcando um gol e levando torcedores ao delírio.

Com o título “Share the Drama”, a ação publicitária da marca de cerveja tem o intuito de mostrar que jogos da Champions League entregam o mesmo drama e as emoções de grandes títulos do cinema.

Paysandu

Recentemente, o Paysandu resolveu causar nas redes sociais ao anunciar acerto com Ronaldinho Gaúcho para 2018. O reforço, na verdade, é na área comercial. Sócio de uma empresa de bebida energética, o ex-jogador participou de um evento da marca, que é uma das patrocinadoras de uniforme do Papão da Curuzu.

Esse anúncio, no entanto, causou um furor na internet, já que muitos acreditaram de verdade que Ronaldinho Gaúcho seria atleta do Paysandu neste ano. Lembrando que o craque anunciou oficialmente que largou os gramados no último mês de janeiro.

Fim de carreira

Por meio de Assis, seu irmão e empresário, R10 anunciou no dia 16 de janeiro que não jogaria mais futebol profissionalmente. Após uma carreira extremamente vitoriosa, principalmente em sua passagem por Barcelona e Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo em duas oportunidades. Depois de defender Grêmio, PSG, Barça, Milan, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense e Querétaro, atualmente viaja pelo mundo para jogos festivos e publicidade.

