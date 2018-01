Ronaldinho Gaúcho recebeu uma nova coleção de chuteiras assinadas

O argentino Lionel Messi não foi o único a receber uma homenagem com chuteira personalizada. O ex-atacante do Barcelona Ronaldinho Gaúcho, também foi contemplado com uma coleção especial de chuteiras, lançada pela Nike. Os calçados, assim com os de Messi projetados pela Adidas, são assinados pelo craque.

As edições exclusivas de brasileiro Ronaldinho Gaúcho, no entanto, foram inspiradas nas duas cidades que marcaram o início da carreira do Bruxo, que se aposentou do futebol profissional recentemente.

Ambos os modelos têm detalhes nas cores vermelha, laranja e amarela. O significado delas: família, música e alegria, respectivamente.

Outro detalhe da chuteira são as palavras: “Eu jogo com música na cabeça”. Os dizeres estão escritos sob a língua de cada pé e no idioma de cada uma das duas cidades. Quem desejar adquirir, o modelo já estará disponível no Brasil pela loja da Nike a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro.

Deixe seu comentário: