Rússia e China pedem reunião de emergência na ONU após testes de mísseis dos EUA

Após o governo norte-americano realizar testes com míssil de cruzeiro terrestre no último domingo (18), os governos da Rússia e da China convocaram nessa quinta-feira (22) uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na ocasião, os países trocaram diversas acusações. O desenvolvimento desses mísseis era proibido, de acordo com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que expirou no dia 2 de agosto deste ano.

A subsecretária-geral e alta representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, Izumi Nakamitsu, afirmou que o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário não deveria ser o catalisador de uma nova e constrangedora competição de desenvolvimento, aquisição e proliferação de mísseis. Nakamitsu disse ainda que evitar o surgimento e a disseminação de armas desestabilizadoras continua sendo uma tarefa vital, sem fim, para a comunidade internacional. Ela pediu novas abordagens multilaterais que tenham força legal internacionalmente.

