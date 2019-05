Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Preta Gil e mais celebridades marcam presença em evento de moda

Teve evento fashionista movimentando São Paulo nesta terça-feira (28). Nomes como Sabrina Sato, Marina Morena, Juliana Paes, Laura Fernandez, Preta Gil, Isabeli Fontana, Di Ferrero, Marcella Tranchesi, Chay Suede, Erika Januza e Ivete Sangalo desembarcaram nesta noite no Shopping JK Iguatemi para comemorar o lançamento de um livro de moda.

O power squad acompanhou de perto a sessão de autógrafos e conferiu a exposição de algumas das fotos que compõem a obra Queens – Alta Moda di Dolce & Gabbana. Assinada e registrada por Domenico Dolce (que aterrissou no Brasil especialmente para apresentar a boa nova) em seu ateliê, a publicação reúne imagens de 50 de mulheres reais vestindo looks da marca.

Cerca de um quinto das musas do livro (nove delas!) são brasileiras. “Elas são sensuais, autênticas e transpiram uma beleza natural”, afirmaram os estilistas à Vogue Brasil. Agla Mara Dondo, Yumi Dondo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Andrea Dellal, Anna Claudia Rocha, Iara Jereissati, Liana Moraes, Ruth Malzoni e Vivianne Piquet foram as eleitas do duo.

Dellal, por exemplo, foi fotografada em Londres e aparece quase sem maquiagem. “Ela tinha acabado de aterrissar do Brasil”, lembra Amy Schmitt, coordenadora do ateliê inglês. “Tudo parecia tão familiar que ela logo relaxou. A foto levou menos de 15 minutos.”

A publicação lançada nesta terça mostra clientes ilustres de todo o mundo usando peças da grife italiana. Dez das 50 escolhidas foram fotografadas em Londres. As outras, em Milão. “Queríamos fazer um tributo a essas mulheres que mais do que nossas compradoras de alta-costura são nossas grandes amigas”, conta Domenico Dolce à Vogue.

Foi mais ou menos na mesma época em que os dois convidaram clientes D&G para desfilar a coleção de inverno de 2017/18 em Milão, que os designers tiveram a ideia do livro. “Estamos rodeados de rainhas contemporâneas, nossas roupas só enfatizam a força delas”, diz Dolce. “Além de evidenciar o carisma e a beleza dessas mulheres, também queríamos expressar uma sofisticação e extravagância atemporais”, completa Stefano Gabbana.

O resultado são 216 páginas com 140 imagens de mulheres de todas as idades e manequins. “Elas escolheram os modelos sob minha orientação e combinamos com peças da alta gioielleria da casa”, diz Domenico. Os móveis, espelhos e todo o resto do cenário também fazem parte do arsenal das oficinas D&G de Londres e Milão.

