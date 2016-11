Saiba como votou cada deputado na análise do pacote anticorrupção

Durante a votação na Câmara dos Deputados do pacote de medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, aprovado na madrugada desta terça-feira (30) por 450 votos a 1, diversos destaques (sugestões de mudança ao texto) foram apresentados e aprovadas pelos deputados, desfigurando o projeto original.

O destaque é um instrumento utilizado pelos parlamentares para alterar o texto de um projeto.

O texto original do pacote anticorrupção tinha dez medidas e foi apresentado pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos.

Na comissão especial que analisou o tema, porém, uma parte delas foi desmembrada e outras, incorporadas no parecer do relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS). As discussões foram acompanhadas pelo Ministério Público, que deu o seu aval ao texto construído.

Ao longo da madrugada, os deputados aprovaram diversas modificações ao texto que saiu da comissão especial.

Diversas propostas foram rejeitadas e outros temas, polêmicos, foram incluídos. Das dez medidas originais, apenas quatro passaram, sendo que parcialmente.

Veja abaixo os autores dos destaques e os placares das votações que desfiguraram o projeto:

– ABUSO DE AUTORIDADE (destaque apresentado pelo PDT)

Uma das propostas mais polêmicas, o destaque apresentado pelo PDT cria a punição para juízes e membros do Ministério Público Federal por abuso de autoridade. A proposição foi aprovada por 313 votos a 132. Houve ainda cinco abstenções.

A emenda lista as situações em que juízes e promotores poderão ser processados, com pena de seis meses a dois anos de reclusão. Entre as condutas que passariam a ser crime estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo MP de ação de improbidade administrativa contra agente público “de maneira temerária”. Nesse caso, além de prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado.

Partidos que orientaram a favor da proposta: PDT, PT, PMDB, PR, PSDB, PP, PRB, SD, PCdoB, PSB, PTB, PSC, PEN, PSD, PTN, PTdoB e PSL.

Partidos que orientaram a bancada contra a proposta: PPS, PSOL, REDE e PV;

Partidos que liberaram os deputados para votarem como quisessem: DEM, PSDB, PHS e PROS;

veja voto de cada deputado sobre abuso de autoridade

SIM

Alberto Fraga (DEM) – DF

Alexandre Leite (DEM) – SP

Claudio Cajado (DEM) – BA

Efraim Filho (DEM) – PB

Elmar Nascimento (DEM) – BA

Felipe Maia (DEM) – RN

Francisco Floriano (DEM) – RJ

Hélio Leite (DEM) – PA

Jorge Tadeu Mudalen (DEM) – SP

José Carlos Aleluia (DEM) – BA

Juscelino Filho (DEM) – MA

Marcelo Aguiar (DEM) – SP

Misael Varella (DEM) – MG

Missionário José Olimpio (DEM) – SP

Paulo Azi (DEM) – BA

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) – TO

Sóstenes Cavalcante (DEM) – RJ

Alice Portugal (PCdoB) – BA

Angela Albino (PCdoB) – SC

Chico Lopes (PCdoB) – CE

Daniel Almeida (PCdoB) – BA

Jandira Feghali (PCdoB) – RJ

Moisés Diniz (PCdoB) – AC

Orlando Silva (PCdoB) – SP

Afonso Motta (PDT) – RS

André Figueiredo (PDT) – CE

Assis do Couto (PDT) – PR

Carlos Eduardo Cadoca (PDT) – PE

Dagoberto (PDT) – MS

Félix Mendonça Júnior (PDT) – BA

Flávia Morais (PDT) – GO

Hissa Abrahão (PDT) – AM

Leônidas Cristino (PDT) – CE

Mário Heringer (PDT) – MG

Pompeo de Mattos (PDT) – RS

Ronaldo Lessa (PDT) – AL

Sergio Vidigal (PDT) – ES

Weverton Rocha (PDT) – MA

Erivelton Santana (PEN) – BA

Junior Marreca (PEN) – MA

Dr. Jorge Silva (PHS) – ES

Givaldo Carimbão (PHS) – AL

Marcelo Matos (PHS) – RJ

Alberto Filho (PMDB) – MA

Alceu Moreira (PMDB) – RS

Altineu Côrtes (PMDB) – RJ

André Amaral (PMDB) – PB

Aníbal Gomes (PMDB) – CE

Baleia Rossi (PMDB) – SP

Carlos Bezerra (PMDB) – MT

Carlos Marun (PMDB) – MS

Celso Jacob (PMDB) – RJ

Celso Pansera (PMDB) – RJ

Cícero Almeida (PMDB) – AL

Daniel Vilela (PMDB) – GO

Darcísio Perondi (PMDB) – RS

Elcione Barbalho (PMDB) – PA

Fábio Ramalho (PMDB) – MG

Fabio Reis (PMDB) – SE

Flaviano Melo (PMDB) – AC

Jarbas Vasconcelos (PMDB) – PE

Jéssica Sales (PMDB) – AC

João Arruda (PMDB) – PR

João Marcelo Souza (PMDB) – MA

Jones Martins (PMDB) – RS

José Priante (PMDB) – PA

Kaio Maniçoba (PMDB) – PE

Leonardo Quintão (PMDB) – MG

Lucio Mosquini (PMDB) – RO

Lucio Vieira Lima (PMDB) – BA

Manoel Junior (PMDB) – PB

Marcos Rotta (PMDB) – AM

Marinha Raupp (PMDB) – RO

Mauro Lopes (PMDB) – MG

Mauro Mariani (PMDB) – SC

Mauro Pereira (PMDB) – RS

Moses Rodrigues (PMDB) – CE

Newton Cardoso Jr (PMDB) – MG

Osmar Serraglio (PMDB) – PR

Pedro Paulo (PMDB) – RJ

Rodrigo Pacheco (PMDB) – MG

Rogério Peninha Mendonça (PMDB) – SC

Ronaldo Benedet (PMDB) – SC

Saraiva Felipe (PMDB) – MG

Soraya Santos (PMDB) – RJ

Valdir Colatto (PMDB) – SC

Valtenir Pereira (PMDB) – MT

Vitor Valim (PMDB) – CE

Walter Alves (PMDB) – RN

Aguinaldo Ribeiro (PP) – PB

André Abdon (PP) – AP

André Fufuca (PP) – MA

Arthur Lira (PP) – AL

Beto Rosado (PP) – RN

Beto Salame (PP) – PA

Cacá Leão (PP) – BA

Dilceu Sperafico (PP) – PR

Dimas Fabiano (PP) – MG

Eduardo da Fonte (PP) – PE

Ezequiel Fonseca (PP) – MT

Fausto Pinato (PP) – SP

Fernando Monteiro (PP) – PE

Franklin Lima (PP) – MG

Hiran Gonçalves (PP) – RR

Iracema Portella (PP) – PI

Julio Lopes (PP) – RJ

Lázaro Botelho (PP) – TO

Luis Carlos Heinze (PP) – RS

Luiz Fernando Faria (PP) – MG

Macedo (PP) – CE

Maia Filho (PP) – PI

Mário Negromonte Jr. (PP) – BA

Nelson Meurer (PP) – PR

Odelmo Leão (PP) – MG

Renato Molling (PP) – RS

Renzo Braz (PP) – MG

Roberto Balestra (PP) – GO

Roberto Britto (PP) – BA

Ronaldo Carletto (PP) – BA

Rôney Nemer (PP) – DF

Simão Sessim (PP) – RJ

Toninho Pinheiro (PP) – MG

Waldir Maranhão (PP) – MA

Arthur Oliveira Maia (PPS) – BA

Adelson Barreto (PR) – SE

Aelton Freitas (PR) – MG

Alexandre Valle (PR) – RJ

Alfredo Nascimento (PR) – AM

Cabo Sabino (PR) – CE

Capitão Augusto (PR) – SP

Clarissa Garotinho (PR) – RJ

Delegado Edson Moreira (PR) – MG

Giacobo (PR) – PR

Giovani Cherini (PR) – RS

Gorete Pereira (PR) – CE

João Carlos Bacelar (PR) – BA

Jorginho Mello (PR) – SC

José Carlos Araújo (PR) – BA

Laerte Bessa (PR) – DF

Lúcio Vale (PR) – PA

Magda Mofatto (PR) – GO

Marcelo Álvaro Antônio (PR) – MG

Marcio Alvino (PR) – SP

Miguel Lombardi (PR) – SP

Milton Monti (PR) – SP

Paulo Feijó (PR) – RJ

Paulo Freire (PR) – SP

Remídio Monai (PR) – RR

Silas Freire (PR) – PI

Tiririca (PR) – SP

Vicentinho Júnior (PR) – TO

Wellington Roberto (PR) – PB

Zenaide Maia (PR) – RN

Alan Rick (PRB) – AC

Antonio Bulhões (PRB) – SP

Beto Mansur (PRB) – SP

Carlos Gomes (PRB) – RS

César Halum (PRB) – TO

Cleber Verde (PRB) – MA

Jhonatan de Jesus (PRB) – RR

João Campos (PRB) – GO

Jony Marcos (PRB) – SE

Lindomar Garçon (PRB) – RO

Márcio Marinho (PRB) – BA

Ricardo Bentinho (PRB) – SP

Roberto Alves (PRB) – SP

Roberto Sales (PRB) – RJ

Ronaldo Martins (PRB) – CE

Rosangela Gomes (PRB) – RJ

Silas Câmara (PRB) – AM

Tia Eron (PRB) – BA

Vinicius Carvalho (PRB) – SP

Adilton Sachetti (PSB) – MT

Átila Lira (PSB) – PI

César Messias (PSB) – AC

Creuza Pereira (PSB) – PE

Danilo Cabral (PSB) – PE

Danilo Forte (PSB) – CE

Heráclito Fortes (PSB) – PI

Hugo Leal (PSB) – RJ

João Fernando Coutinho (PSB) – PE

José Reinaldo (PSB) – MA

Keiko Ota (PSB) – SP

Marinaldo Rosendo (PSB) – PE

Rafael Motta (PSB) – RN

Rodrigo Martins (PSB) – PI

Tadeu Alencar (PSB) – PE

Tereza Cristina (PSB) – MS

Arolde de Oliveira (PSC) – RJ

Gilberto Nascimento (PSC) – SP

Irmão Lazaro (PSC) – BA

Júlia Marinho (PSC) – PA

Takayama (PSC) – PR

Átila Lins (PSD) – AM

Diego Andrade (PSD) – MG

Domingos Neto (PSD) – CE

Edmar Arruda (PSD) – PR

Evandro Roman (PSD) – PR

Expedito Netto (PSD) – RO

Fábio Mitidieri (PSD) – SE

Fernando Torres (PSD) – BA

Herculano Passos (PSD) – SP

Heuler Cruvinel (PSD) – GO

Indio da Costa (PSD) – RJ

Irajá Abreu (PSD) – TO

Jefferson Campos (PSD) – SP

José Nunes (PSD) – BA

Júlio Cesar (PSD) – PI

Marcos Montes (PSD) – MG

Marcos Reategui (PSD) – AP

Paulo Magalhães (PSD) – BA

Raquel Muniz (PSD) – MG

Tampinha (PSD) – MT

Bonifácio de Andrada (PSDB) – MG

Caio Narcio (PSDB) – MG

Geraldo Resende (PSDB) – MS

Giuseppe Vecci (PSDB) – GO

Marco Tebaldi (PSDB) – SC

Nelson Marchezan Junior (PSDB) – RS

Nilson Pinto (PSDB) – PA

Raimundo Gomes de Matos (PSDB) – CE

Rodrigo de Castro (PSDB) – MG

Rogério Marinho (PSDB) – RN

Alfredo Kaefer (PSL) – PR

Dâmina Pereira (PSL) – MG

Adelmo Carneiro Leão (PT) – MG

Afonso Florence (PT) – BA

Ana Perugini (PT) – SP

Angelim (PT) – AC

Arlindo Chinaglia (PT) – SP

Assis Carvalho (PT) – PI

Benedita da Silva (PT) – RJ

Beto Faro (PT) – PA

Bohn Gass (PT) – RS

Caetano (PT) – BA

Carlos Zarattini (PT) – SP

Chico D Angelo (PT) – RJ

Enio Verri (PT) – PR

Erika Kokay (PT) – DF

Fabiano Horta (PT) – RJ

Gabriel Guimarães (PT) – MG

Givaldo Vieira (PT) – ES

Helder Salomão (PT) – ES

Henrique Fontana (PT) – RS

João Daniel (PT) – SE

Jorge Solla (PT) – BA

José Airton Cirilo (PT) – CE

José Guimarães (PT) – CE

José Mentor (PT) – SP

Leo de Brito (PT) – AC

Leonardo Monteiro (PT) – MG

Luiz Couto (PT) – PB

Luiz Sérgio (PT) – RJ

Luizianne Lins (PT) – CE

Marco Maia (PT) – RS

Marcon (PT) – RS

Margarida Salomão (PT) – MG

Maria do Rosário (PT) – RS

Moema Gramacho (PT) – BA

Nelson Pellegrino (PT) – BA

Nilto Tatto (PT) – SP

Padre João (PT) – MG

Patrus Ananias (PT) – MG

Paulão (PT) – AL

Paulo Pimenta (PT) – RS

Paulo Teixeira (PT) – SP

Pedro Uczai (PT) – SC

Pepe Vargas (PT) – RS

Reginaldo Lopes (PT) – MG

Ságuas Moraes (PT) – MT

Valmir Assunção (PT) – BA

Valmir Prascidelli (PT) – SP

Vander Loubet (PT) – MS

Vicente Candido (PT) – SP

Vicentinho (PT) – SP

Waldenor Pereira (PT) – BA

Zé Geraldo (PT) – PA

Zeca Dirceu (PT) – PR

Zeca do Pt (PT) – MS

Adalberto Cavalcanti (PTB) – PE

Arnon Bezerra (PTB) – CE

Benito Gama (PTB) – BA

Cristiane Brasil (PTB) – RJ

Deley (PTB) – RJ

Jorge Côrte Real (PTB) – PE

Jovair Arantes (PTB) – GO

Nilton Capixaba (PTB) – RO

Pedro Fernandes (PTB) – MA

Sérgio Moraes (PTB) – RS

Wilson Filho (PTB) – PB

Zeca Cavalcanti (PTB) – PE

Luis Tibé (PTdoB) – MG

Rosinha da Adefal (PTdoB) – AL

Silvio Costa (PTdoB) – PE

Ademir Camilo (PTN) – MG

Aluisio Mendes (PTN) – MA

Antônio Jácome (PTN) – RN

Bacelar (PTN) – BA

Carlos Henrique Gaguim (PTN) – TO

Dr. Sinval Malheiros (PTN) – SP

Francisco Chapadinha (PTN) – PA

Jozi Araújo (PTN) – AP

Luiz Carlos Ramos (PTN) – RJ

Ricardo Teobaldo (PTN) – PE

Uldurico Junior (PV) – BA

Augusto Coutinho (SD) – PE

Aureo (SD) – RJ

Benjamin Maranhão (SD) – PB

Genecias Noronha (SD) – CE

Laudivio Carvalho (SD) – MG

Lucas Vergilio (SD) – GO

Paulo Pereira da Silva (SD) – SP

Zé Silva (SD) – MG

NÃO

Abel Mesquita Jr. (DEM) – RR

Carlos Melles (DEM) – MG

Eli Corrêa Filho (DEM) – SP

Mandetta (DEM) – MS

Marcos Rogério (DEM) – RO

Onyx Lorenzoni (DEM) – RS

Pauderney Avelino (DEM) – AM

Subtenente Gonzaga (PDT) – MG

Walney Rocha (PEN) – RJ

Carlos Andrade (PHS) – RR

Diego Garcia (PHS) – PR

Marcelo Aro (PHS) – MG

Pastor Eurico (PHS) – PE

Weliton Prado (PMB) – MG

Alexandre Serfiotis (PMDB) – RJ

Celso Maldaner (PMDB) – SC

Edinho Araújo (PMDB) – SP

Edinho Bez (PMDB) – SC

Hildo Rocha (PMDB) – MA

José Fogaça (PMDB) – RS

Lelo Coimbra (PMDB) – ES

Pedro Chaves (PMDB) – GO

Sergio Zveiter (PMDB) – RJ

Afonso Hamm (PP) – RS

Conceição Sampaio (PP) – AM

Covatti Filho (PP) – RS

Jerônimo Goergen (PP) – RS

Jorge Boeira (PP) – SC

Marcelo Belinati (PP) – PR

Marcus Vicente (PP) – ES

Alex Manente (PPS) – SP

Arnaldo Jordy (PPS) – PA

Carmen Zanotto (PPS) – SC

Eliziane Gama (PPS) – MA

Marcos Abrão (PPS) – GO

Pollyana Gama (PPS) – SP

Rubens Bueno (PPS) – PR

Cajar Nardes (PR) – RS

Christiane de Souza Yared (PR) – PR

Dr. João (PR) – RJ

Luiz Nishimori (PR) – PR

Celso Russomanno (PRB) – SP

Eros Biondini (PROS) – MG

Felipe Bornier (PROS) – RJ

Ronaldo Fonseca (PROS) – DF

Toninho Wandscheer (PROS) – PR

Bebeto (PSB) – BA

Flavinho (PSB) – SP

Heitor Schuch (PSB) – RS

Janete Capiberibe (PSB) – AP

JHC (PSB) – AL

Jose Stédile (PSB) – RS

Júlio Delgado (PSB) – MG

Leopoldo Meyer (PSB) – PR

Luciano Ducci (PSB) – PR

Luiz Lauro Filho (PSB) – SP

Severino Ninho (PSB) – PE

Tenente Lúcio (PSB) – MG

Eduardo Bolsonaro (PSC) – SP

Jair Bolsonaro (PSC) – RJ

André de Paula (PSD) – PE

Antonio Brito (PSD) – BA

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD) – RS

Delegado Éder Mauro (PSD) – PA

Fábio Faria (PSD) – RN

Goulart (PSD) – SP

Jaime Martins (PSD) – MG

Joaquim Passarinho (PSD) – PA

Reinhold Stephanes (PSD) – PR

Rogério Rosso (PSD) – DF

Rômulo Gouveia (PSD) – PB

Sandro Alex (PSD) – PR

Thiago Peixoto (PSD) – GO

Antonio Imbassahy (PSDB) – BA

Betinho Gomes (PSDB) – PE

Bruna Furlan (PSDB) – SP

Bruno Covas (PSDB) – SP

Carlos Sampaio (PSDB) – SP

Daniel Coelho (PSDB) – PE

Domingos Sávio (PSDB) – MG

Eduardo Barbosa (PSDB) – MG

Eduardo Cury (PSDB) – SP

Fábio Sousa (PSDB) – GO

Geovania de Sá (PSDB) – SC

Izalci Lucas (PSDB) – DF

João Gualberto (PSDB) – BA

João Paulo Papa (PSDB) – SP

Jutahy Junior (PSDB) – BA

Lobbe Neto (PSDB) – SP

Luiz Carlos Hauly (PSDB) – PR

Mara Gabrilli (PSDB) – SP

Marcus Pestana (PSDB) – MG

Mariana Carvalho (PSDB) – RO

Max Filho (PSDB) – ES

Miguel Haddad (PSDB) – SP

Nilson Leitão (PSDB) – MT

Otavio Leite (PSDB) – RJ

Paulo Abi-Ackel (PSDB) – MG

Pedro Cunha Lima (PSDB) – PB

Pedro Vilela (PSDB) – AL

Ricardo Tripoli (PSDB) – SP

Rocha (PSDB) – AC

Silvio Torres (PSDB) – SP

Vanderlei Macris (PSDB) – SP

Vitor Lippi (PSDB) – SP

Edmilson Rodrigues (PSOL) – PA

Glauber Braga (PSOL) – RJ

Ivan Valente (PSOL) – SP

Jean Wyllys (PSOL) – RJ

Luiza Erundina (PSOL) – SP

Andres Sanchez (PT) – SP

Alex Canziani (PTB) – PR

Arnaldo Faria de Sá (PTB) – SP

Josué Bengtson (PTB) – PA

Luiz Carlos Busato (PTB) – RS

Paes Landim (PTB) – PI

Cabo Daciolo (PTdoB) – RJ

Alexandre Baldy (PTN) – GO

Ezequiel Teixeira (PTN) – RJ

Renata Abreu (PTN) – SP

Evair Vieira de Melo (PV) – ES

Evandro Gussi (PV) – SP

Leandre (PV) – PR

Roberto de Lucena (PV) – SP

Alessandro Molon (REDE) – RJ

Aliel Machado (REDE) – PR

João Derly (REDE) – RS

Miro Teixeira (REDE) – RJ

Augusto Carvalho (SD) – DF

Carlos Manato (SD) – ES

Fernando Francischini (SD) – PR

Major Olimpio (SD) – SP

ABSTENÇÃO

Wolney Queiroz (PDT) – PE

Josi Nunes (PMDB) – TO

Esperidião Amin (PP) – SC

Bilac Pinto (PR) – MG

Luiz Cláudio (PR) – RO

Artigo 17 (presidente da Casa)

Rodrigo Maia (DEM) – RJ

Comentários