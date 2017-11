Saiba o que é permitido na sua bagagem de mão ao embarcar em um avião

Há pessoas que gostariam de levar a casa na bagagem de mão, dos óculos, celular e livros a cremes e comidas. Só que não é bem assim: há restrições importantes ao embarcar em um avião, afinal, há objetos que precisam ser despachados e até mesmo impedidos para a segurança dos próprios passageiros.

Cada viajante pode levar gratuitamente uma mala de mão de até 10kg, sendo que a dimensão do compartimento deve respeitar as medidas 40cm x 25cm x 55cm. Além disso, é possível transportar mais um item pessoal como bolsa, notebook, tablet ou sacola com produtos comprados em free shop. Itens frágeis também devem ser prioritariamente levados na bagagem de mão, pois a empresa aérea poderá não indenizar eventuais danos a estes itens, em atendimento às regras previstas no contrato do serviço de transporte aéreo.

Eletrônicos

Aparelhos eletrônicos precisam ser levados obrigatoriamente na bagagem de mão. A única coisa com que o passageiro precisa se preocupar é o peso, que não deve ultrapassar o limite.

Baterias

As baterias também podem ser levadas na bagagem de mão. No entanto, pilhas de lítio acima de 20 Wh e baterias de lítio acima de 100WH são proibidas.

Líquidos

Em voos internacionais, e naqueles que passarem por aeroportos considerados internacionais, mesmo que sejam voos nacionais, recipientes com gel e pastas devem ser levados em embalagem transparente e vedada de até um litro e com dimensão máxima de 20 cm x 20 cm. Cada recipiente de líquido não pode superar 100 ml, mesmo que ele não esteja cheio. Portanto, cuidado com as compras na farmácia antes de embarcar. Não adianta comprar aquele shampoo de condicionador de um litro cada um, pois não irão passar.

Aerossóis

Dá, sim, para viajar com desodorantes, perfumes e outros produtos aerossóis – desde que a quantidade líquida total não passe de 2kg ou 2litros e a quantidade de cada artigo não exceda 500mg ou 500ml.

Medicamentos e equipamentos médicos

Agulhas e seringas podem ser levadas no avião desde que elas tenham etiquetas profissionalmente impressas que identifiquem o medicamento, fabricante ou indústria farmacêutica, além da receita médica. Marcapassos e bombas de infusão de medicamento contínuos também são aceitos. No caso de nebulizantes e inaladores, você pode levar na bagagem de mão, mas fica proibida a utilização das ferramentas a bordo.

Alimentos

É possível levar um lanchinho para a viagem, mas lembre-se que os produtos perecíveis e alimentos em geral precisam estar embalados para evitar vazamentos ou mau cheiro.

Também é permitido levar a alimentação do seu bebê na bagagem de mão, mas apenas a quantidade que será usada durante o voo. O mesmo vale para xaropes, soro, sopas, etc. A alimentação deverá ser apresentada na inspeção por raios-x preventiva de segurança a bordo. As regras sobre limites de bagagem variam conforme o país de destino; por isso, o ideal é consultar a empresa aérea com antecedência.

Proibidos

Explosivos, gases, líquidos inflamáveis e tipos de armas são proibidos no transporte aéreo como um todo. E o seu embarque pode ser recusado, caso seja detectada alguma irregularidade. Da mesma forma não podem ser levados objetos cortantes.

