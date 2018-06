Saiba por que comemos mais quando estamos acompanhados

Você se lembra da última vez em que jantou com seus amigos e saiu com a sensação de que comeu mais do que deveria? Ou quando evitou pedir sobremesa porque ninguém mais na mesa quis? Sempre que você estiver com a consciência pesada, pense em culpar as normas sociais da próxima vez. Várias décadas de pesquisa mostram que comemos mais quando estamos acompanhados e que seguimos o que e como os outros comem.

Mas como exatamente nossas companhias afetam o que comemos? E podemos nos beneficiar disso para reduzir o consumo de açúcares e gorduras e até mesmo perder peso? Uma série de estudos conduzida pelo psicólogo americano John de Castro em 1980 lançou luz sobre as normas sociais quando comemos. Em 1994, de Castro reuniu registros diários de cerca de 500 pessoas tanto em relação ao que comiam quanto ao contexto social em que essas refeições aconteciam – sozinhas ou acompanhadas.

Para a surpresa dele, as pessoas comiam mais em grupo do que quando estavam sozinhas. Experimentos realizados por outros cientistas também revelaram que comemos até 40% mais sorvete e 10% mais massa e carne quando estamos acompanhados. De Castro chamou esse fenômeno de “facilitação social”, e o descreveu como “a influência mais importante e onipresente sobre a alimentação até então identificada”.

Refeições mais longas

O que aguça o nosso paladar quando comemos com outra pessoa? A fome, o humor e as interações sociais foram todos elementos desconsiderados por Castro e outros cientistas. A razão é muito mais simples: estudos comprovaram que prolongamos o tempo durante o qual comemos quando estamos em grupo e, portanto, acabamos ingerindo mais comida nesses minutos extras.

Uma análise minuciosa feita em vários restaurantes mostrou que grupos mais numerosos desfrutam de refeições mais longas. Por outro lado, quando o horário das refeições é fixo, não houve mudança significativa na quantidade de comida ingerida.

Em um experimento de 2006, cientistas reuniram 132 pessoas e deram a elas 12 ou 36 minutos para comer biscoitos e pizza. Os participantes comeram sozinhos, em pares ou em grupos de quatro. Independentemente do tempo que levaram para comer, cada um ingeriu quantidade semelhante de comida. Esse experimento forneceu uma das evidências mais fortes de que o maior tempo de refeição é a chave para entender por que comemos mais quando estamos acompanhados.

A conclusão parece óbvia, já que, quando jantamos com nossos amigos, costumamos demorar mais e, portanto, comer mais. Quando estamos em grupo, também pedimos mais comida individualmente. Isso foi revelado a partir de observações em um restaurante italiano: quanto maior o grupo, mais massas e sobremesas cada pessoa pedia. Refeições desse tipo parecem nos deixar mais famintos, e acabamos cedendo à tentação mesmo antes de fazermos o pedido.

Essas constatações levaram C. Peter Herman, um cientista de alimentos, a propor sua “hipótese do banquete”: a indulgência é parte integrante das refeições sociais. Também socializamos a culpa, de forma que todos possamos comer mais sem nos preocupar com os excessos. Além disso, a satisfação de comer juntos pode ser sentida mesmo que nossa companhia não seja real.

Pesquisadores japoneses pediram a voluntários que comessem pipoca sozinhos, em frente a um espelho ou a uma imagem na parede. Resultado: aqueles que comeram diante de um espelho comeram mais pipoca. Aliás, você já reparou quantos restaurantes usam espelhos como item de decoração?

