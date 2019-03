Sandy & Junior: dupla fará pocket show fechado para convidados na semana que vem

Três meses antes do início da turnê “Nossa História”, Sandy & Junior farão seu primeiro show – mas para esse não há venda de ingressos. Em um pocket show somente para convidados, a dupla se apresentará no dia 2 de abril no Credicard Hall, em São Paulo. O evento é promovido pela Volkswagen, parceira da turnê de reunião dos irmãos.

A parceria com a marca envolve a realização do pocket show exclusivo, entre outras ações. Na semana passada, funcionários da Volkswagen já receberam convites VIP para o evento. De julho a setembro, o T-Cross, carro oficial da turnê “Nossa História”, estará presente em todos os shows.

Sandy & Junior estão com shows marcados em Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. Todas as cidades estão com ingressos esgotados, menos Manaus, que ainda abrirá suas vendas. Além disso, Rio de Janeiro e São Paulo ganharam shows extras, a venda dos ingressos começará em 29 de março, a partir da 0h01 pela internet, e 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade. Nessa quarta-feira e quintaHaverá uma pré-venda, exclusiva para clientes cartão Elo, nos dias 27 e 28 de março.

Confusão em filas

Durante a madrugada desta quarta-feira (27) houve confusões na fila para comprar ingressos para os shows extras da dupla Sandy e Junior, em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo.

Por volta de 1h, quando as grades para a organização da fila foram montadas, alguns fãs tentaram “furar a fila” pulando as barreiras. A polícia foi chamada e teve que interferir para controlar a confusão. Além disso, os fãs também reclamam que cambistas têm interferido na fila.

Na internet, pessoas relataram a situação da fila:

Uma equipe da polícia foi acionada para evitar uma aglomeração no momento em que são abertos os portões, às 10h.

