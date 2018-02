Santa Maria sediará Circuito de Corrida dos Advogados RS no próximo dia 25

As inscrições para a etapa de Santa Maria do Circuito de Corridas dos Advogados RS seguem abertas. A disputa está agendada para o dia 25 de fevereiro, com largada no Centro Desportivo Municipal da cidade, a partir das 9h. Para participar, os interessados devem acessar o site www.caars.org.br/circuitodecorridas.

A prova será dividida em duas modalidades: corrida de cinco (5 km) e dez quilômetros (10 km). Todos podem participar, mas advogados, dependentes e estagiários regularmente inscritos na OAB/RS terão desconto especial no valor da adesão.

Para obter o desconto, basta digitar o código CAARS no espaço indicado na ficha de inscrição. Vale ressaltar que, na entrega dos kits, será feita a conferência do número de OAB e do vínculo de dependente com o advogado. Caso o participante tenha usado o código indevidamente, será desclassificado da prova, sem direito a estorno do valor pago.

