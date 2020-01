Inter Sarrafiore se diz “cômodo” em novo posicionamento promovido por Coudet

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Foto: Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Titular na escalação inédita do novo técnico Eduardo Coudet, Martín Sarrafiore se disse à vontade em seu primeiro posicionamento promovido pelo novo comandante do time. Além disso, o jovem comemorou a oportunidade de atuar os 90 minutos, algo que ocorreu apenas pela terceira vez desde que chegou ao time principal.

“Me senti muito cômodo atuando nessa nova função (segundo atacante). Posso atuar ali da melhor maneira, mas também posso jogar em outras posições”, declarou o jovem em entrevista coletiva.

Sem uma sequência na temporada passada, o meia tem a expectativa de ser mais aproveitado em 2020. E, a chegada de uma comissão técnica argentina, pode ser um facilitador para alçar a titularidade: “A expectativa é sempre grande. No ano passado, comecei jogando. Sempre tratei de treinar e melhorar. Acho que pode facilitar. Eu trabalho para poder ajudar o time e meus companheiros.”

Na partida desta quinta-feira, contra o Juventude, Sarrafiore completou apenas o terceiro jogo em que esteve no gramado durante os 90 minutos. Até aqui, o jogador soma 36 jogos com a camisa colorada. “O jogador precisa jogar sempre. Estou feliz principalmente pela vitoria. Complementar os 90 minutos é muito importante.”

Depois da vitória na arrancada do estadual, o próximo compromisso do Inter é no domingo, às 19h, contra o Pelotas, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

