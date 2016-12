Sartori diz que não vai recuar

O governador José Ivo Sartori deixa claro que está convicto da necessidade da implantação das medidas contidas no pacote que encaminhou a Assembleia Legislativa. Sartori concedeu esta semana algumas entrevistas onde deixa evidente que não pretende recuar nas medidas apresentadas: “Nós não estamos pensando em nós, nem no partido, nem no meu governo, nós estamos pensando no futuro.

Não queremos alterar absolutamente nada, nem as brigas do passado. Eu estou pensando nos 11 milhões de gaúchos e gaúchas. Não vai ser a pressão das próprias organizações, dos servidores ou das corporações que devem definir o futuro do Estado”. A expectativa é de que o pacote comece a ser votado pela Assembléia Legislativa na próxima segunda-feira.

Gol contra

A favor da posição defendida pelo governador, pesaram nos últimos dias algumas manifestações atribuídas a sindicalistas, e que foram contaminadas por excessos, intimidação e danos ao patrimônio, exigindo intervenção da Brigada Militar. Nesse quesito, andou bem a Brigada Militar ao reprimir dentro da lei, atos que desbordaram do natural direito de manifestação. A Brigada Militar, pelo que se viu, conseguiu separar manifestantes e baderneiros.

A Reforma da Previdência anda rápido

Na Câmara, o texto da Reforma da Previdência encaminhado pelo governo, vem conseguindo tramitação acelerada. Após quase 12 horas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quinta-feira, por 31 votos a favor e 20 contra, o parecer do deputado Alceu Moreira (PMDB) pela constitucionalidade da PEC (proposta de emenda à Constituição) 287/16, que trata da reforma da Previdência.

O governo teve dificuldades em aprovar a admissibilidade no colegiado. Durante a reunião, diversos partidos da base aliada se manifestaram contrários a pontos da proposta. Com a aprovação do parecer, a próxima etapa será a criação de uma comissão especial para debater o mérito da proposta, que estabelece que o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar.

Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria – que corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição.

Reativando as empresas

Andou bem o governo federal ao apressar o pacote elaborado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para facilitar a recuperação de empresas. A proposta de mudar a legislação para limitar a responsabilidade jurídica de empresas que comprarem companhias em dificuldades financeiras, como em recuperação judicial viabiliza investimentos externos no País.

