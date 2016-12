SaÃºde supera corrupÃ§Ã£o como o pior problema para a populaÃ§Ã£o brasileira, aponta pesquisa

A saúde voltou a ser o principal problema do País para a população, depois de um ano em que a corrupção ocupou o topo do ranking. Segundo a pesquisa do Datafolha, 33% consideram a assistência médica a grande falha do país e 16%, desvios de recursos públicos.

A última vez que a saúde havia figurado numericamente como maior preocupação dos brasileiros foi em junho de 2015.

Desde então, fora ultrapassada pela corrupção (37%), que teve seu auge como principal problema aos olhos da população em março deste ano, um mês antes do impeachment de Dilma Rousseff (PT). Naquela pesquisa, a saúde foi lembrada por 17%.

Com 32%, a corrupção continuou no topo em pesquisa realizada em julho deste ano, durante a interinidade de Michel Temer (PMDB). A saúde manteve os 17% pesquisa anterior, em segundo lugar.

Hoje, depois de saúde e corrupção, para 16% dos brasileiros, o desemprego preocupa mais do que qualquer outro problema, apontou o levantamento. Depois vem educação, para 10%. (Folhapress)

