Segurança Alimentar fecha dois estabelecimentos em São Leopoldo

Uma Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar foi realizada em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O Mercado SuperBom e o Mercado das Frutas foram toltalmente interditados.

Segundo a investigação o estabelecimento Superbom foi fechado por não apresentar alvará e também por vender irregularmente medicamentos, produtos vencidos, carnes sem procedência e não ter temperatura adequada para a manutenção dos alimentos vendidos no estabelecimento.

Já o fechamento do Mercado das Frutas se deu pelas condições de higiene inadequadas, incluindo fezes de ratos no local. Além disso, de acordo com a Força-Tarefa o local vendia carne sem procedência, alimentos vencidos e também não tinha temperatura adequada para manter os alimentos no estabelecimento.

No total, 1,1 tonelada de alimentos impróprios para consumo. Os estabelecimentos poderão retornar suas atividades quando os proprietários sanarem as questões relativas à higiene e solicitar uma nova vistoria dos órgãos competentes. A fiscalização tem como objetivo garantir que alimentos seguros sejam disponibilizados à população, ou seja, próprios para o consumo e benéficos para a saúde.

Participaram da ação o coordenador do Gaeco – Núcleo Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, a promotora de Justiça de São Leopoldo, Caroline Spotorno e representantes da Delegacia de Polícia do Consumidor, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Secretaria Estadual da Saúde e Vigilância Sanitária Municipal.

Alimentos e medicamentos vencidos eram vendidos nos locais. (Foto: Divulgação Ministério Público)

