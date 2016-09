Selena Gomez e Justin Bieber vão voltar? Relembre a trajetória da dupla desde o início do namoro

Você com certeza já ouviu falar de Justin Bieber e Selena Gomez, Jelena ou então o casal mais falado, polemizado e shippado dos últimos tempos, não é mesmo? Mas será que sabe realmente toda história da dupla desde quando os primeiros rumores de namoro começaram a rolar, a separação que chocou todo mundo e até mesmo as supostas traições?

Então não se preocupe se você esqueceu uma coisinha ou outra, porque te ajudamos a relembrar tudo que já aconteceu entre as estrelas do pop.

2010

Foi aí que começaram a falar que poderia estar rolando algo a mais entre os dois. Selena negava o namoro, mas eles viviam tendo momentos fofinhos juntos. Quando ele cantou “One Less Lonely Girl ” – um dos seus maiores sucessos – para ela no palco de uma apresentação, o público foi à loucura.

2011

Para a felicidade geral da nação de shippers, assumiram o relacionamento em fevereiro de 2011, quando foram juntos à festa pós-Oscar. Vários eventos cheios de amor depois, eles até vieram juntos ao Brasil em outubro daquele ano e Justin fez uma participação especial no show da amada do Rio de Janeiro.

2012

Mesmo com as demonstrações de carinho e muita cumplicidade nas redes sociais, o casal teve uma discussão e romperam o relacionamento por causa de uma suposta traição do cantor em outubro.

Começando a série de polêmicas que viriam depois, os dois saíram para jantar após o fim do namoro e tiveram sua primeira briga em público: ele até ficou na frente da casa dela esperando após Selena ter pedido para ele ir embora do local. Mas, em dezembro, os pombinhos já foram vistos juntos novamente.

2013

Só que não por muito tempo, já que Justin e Selena anunciaram o término definitivo do relacionamento logo no primeiro mês de 2013. Em setembro, Justin postou a foto acima em seu Instagram com Selena e então rumores de uma suposta volta reapareceram, mas nada foi confirmado pelos dois, que permaneceram sem reatar.

2014

Em janeiro, vazou uma conversa entre Justin e Selena em que o dono do hit “Company” se irrita com a então ex-namorada e até enviou nudes falando que ela sentiria falta “daquilo”… Tenso! Selena se irritou e relembrou o episódio que acharam drogas na casa do boy, dizendo que ele estava viciado, pedindo para deixá-la em paz e procurar uma reabilitação. Mas quem acabou se internando foi ela e vários veículos apontaram que a razão era o cantor.

Em julho, Justin e Selena foram vistos juntos em uma festa e, finalmente, em setembro, Justin assumiu em depoimento para a polícia que ele e Selena haviam reatado.

2015

Poucas aparições depois, em julho o casal foi visto curtindo um dia na piscina em um hotel na Califórnia, nos EUA. E, em novembro, durante um jantar, Justin pegou o microfone e cantou para Selena “Sorry” (sucesso que compôs para ela) e a clássica “My Girl”.

2016

Sem nenhum sinal de que iriam voltar ou de que estavam próximos, Selena e Justin se envolveram talvez na maior treta de toda sua história em agosto deste ano. O astro reclamou em seu Instagram das críticas dos fãs ao seu relacionamento com Sofia Richie e Selena se meteu no assunto falando que ele não deveria publicar fotos com a garota se não quisesse que as pessoas se intrometessem.

Revoltado, Justin respondeu falando que ela só é famosa por causa dele e Selena retrucou dizendo que sempre ficou ao lado do loiro, mesmo ele tendo a traído diversas vezes. Após isso, Bieber desativou sua conta na rede social e Selena se desculpou pela briga via Snapchat. Pesadíssimo, né? Quais vocês acham que serão os próximos capítulos dessa história toda?

