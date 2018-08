Sem o atacante Éverton, o Grêmio enfrenta nesta terça o Estudiantes da Argentina pelas oitavas-de-final da Libertadores

O Grêmio está pronto para o jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, na noite desta terça-feira, contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina. A partida, fora de casa, está marcada para as 21h45min, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM).

Como o estádio Jorge Luis Hirschi se encontra em obras, os donos da casa exercerão o mando de campo no Centenario Ciudad de Quilmes, na grande Buenos Aires.

Nessa segunda-feira, o Tricolor gaúcho treinou no complexo esportivo Casa Amarilla, anexo ao célebre estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors.

Antes da atividade, o técnico Renato Portaluppi manteve uma conversa reservada no vestiário com dez atletas (Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan, Jael e André), o que pode dar pistas sobre uma possível escalação.

Em seguida, após breve aquecimento, o grupo participou de um animado “rachão” recreativo (praxe nas vésperas de confrontos gremistas). E, mais uma vez, o trabalho contou com a presença do comandante tricolor, relembrando os seus tempos de ponta-direita (1982-1999).

“O treinador poderá optar pela entrada dos atacantes Marinho ou do jovem Pepê, ambos inscritos nesta fase de mata-mata da competição, no lugar de Everton”, frisou o site oficial do Mosqueteiro. Isso porque “Cebolinha” ficou em Porto Alegre realizando trabalhos com a equipe de fisioterapia do clube.

Maratona

O duelo de volta está marcado para o dia 28, na Arena. Paralelamente, o Grêmio tem compromissos pela Copa do Brasil (dia 15, contra o Flamengo fora de casa) e Brasileirão: Vitória-BA (domingo que vem), Corinthians (18), Cruzeiro-MG (22) e Atlético-PR (25).

Deixe seu comentário: