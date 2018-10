“Sem plano de reatar”, Bruna diz que ninguém acertou o motivo do fim de seu namoro com Neymar

Será que agora foi definitivo? Bruna Marquezine falou sobre o fim do namoro com Neymar e não deu muita esperança para quem torce pela volta do casal Brumar.

“Estamos terminados e a gente não tem planos de voltar”, disse a atriz em entrevista a Amaury Jr.. Bruna disse ainda que está curtindo sua nova vida de solteira, mas não quis entrar em detalhes sobre o término:

“Não gosto de dar detalhes, isso é tão íntimo, tão pessoal. Mas é mentira que o término foi por eu não querer morar em Paris. Ninguém sabe o motivo, ninguém acertou. O que fica é o respeito e o carinho por tudo o que foi vivido. Eu entendo a curiosidade, mas isso é pessoal e delicado, não é algo pra ser dividido publicamente”, conclui a atriz.

