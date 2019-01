Série “A Bênção” inicia filmagens em Porto Alegre

Começaram em Porto Alegre as filmagens da primeira temporada da série de televisão “A Bênção”, realização da Coelho Voador, Ausgang e Anti Filmes. As filmagens prosseguem até a segunda quinzena de março, com mais de 50 diárias de trabalho. Thriller dramático com elementos de ficção científica, traz no elenco João Campos (“A Lei do Amor”), Aldri Anunciação (“Café com Canela”), Priscilla Colombi (“Fora do Ar”), Werner Schünemann (“Tempo de Amar”), Maria Galant (“Mulher do Pai”), Áurea Baptista (“Doce de Mãe”), Rodolfo Ruscheinsky (“Proibida para Maiores”), entre outros.

A série tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2020, no Canal Brasil. A criação é de Leo Garcia (“A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro”) e Frederico Ruas (“Paralelo 30”). Davi de Oliveira Pinheiro (“Porto dos Mortos”) e Emiliano Cunha (“Raia 4”) dividem a direção.

Além dos criadores, assinam o roteiro Denise Marchi, Iuli Gerbase, Pedro Galiza e Thiago Wodarski. Na equipe estão Eduardo Rabin (direção de fotografia), Pedro Guindani (produção executiva), Ana Musa (direção de arte), Juliane Senna (maquiagem), Daniel Almeida e Thais Fernandes (montagem), entre outros. O conceito original da série é de Leo Garcia, Frederico Ruas e Pedro Harres. “A Bênção” conta com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual através da ANCINE e do BRDE.

A trama de “A Bênção” refere-se ao nome de um medicamento experimental que promete o fim do medo da morte. Seu efeito na vida dos protagonistas é um dos temas centrais da série. “Partimos de uma premissa fantástica para falar sobre a nossa própria humanidade”, explica o criador e roteirista Leo Garcia.

A história traz o questionamento: e se as pessoas não temessem morrer? “Por mais natural que seja, falar sobre a morte ainda é um tabu. Foram seis meses muito intensos na sala de roteiro, com muitas discussões filosóficas”, relembra. Este período rendeu o texto de mais de 400 páginas distribuídos nos oito episódios que compõem a temporada.

“Criar uma série que ronda a morte envolve um mergulho difícil dentro de si mesmo. O processo envolveu confrontar os próprios medos mais profundos.”, explica o criador Frederico Ruas. Um policial, uma jovem com câncer avançado, os cientistas que criaram “A Benção” estão entre os personagens que circulam no universo da série. “Apesar dos elementos ficcionais, esta é uma série que foi construída com embasamento realista. Abordamos neurociência, química, psiquiatria, etc. Tivemos um trabalho de bastante pesquisa até agora”, complementa Ruas.

Dirigido a quatro mãos, o trabalho envolve mais de 40 locações em Porto Alegre e arredores, com uma equipe técnica de mais de 70 profissionais, 85 atores e 300 figurantes. “‘A Bênção'” é a chance de realizar uma série muito ambiciosa, com vários personagens e cenários e que traz o diferencial de uma dramaturgia muito forte”, acredita o diretor Davi de Oliveira Pinheiro.

“Com um dos melhores elencos que já tive a chance de trabalhar, vamos construir uma obra bastante impactante e que revela muitas verdades sobre o ser humano”, promete. “É um desafio dos mais positivos encarar um projeto tão grande com um volume de trabalho bastante importante e, ao mesmo tempo, dividir o olhar com outro diretor”, explica o Emiliano Cunha.

“Para mim que venho de trabalhos mais autorais, o caminho é encontrar a construção mais narrativa que o suporte e o roteiro televisivo pedem, mas também explorando algumas possibilidades de uma linguagem mais refinada”, complementa. Cada diretor dirige quatro episódios de 52 minutos.

