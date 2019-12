Economia Setor hoteleiro tem perspectiva de aumento na geração de emprego em 2020

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Uma pesquisa realizada em outubro de 2019 pelo Ministério do Turismo com empresas do setor de hospedagem apontou otimismo para os próximos seis meses no setor de acomodações de todo o Brasil. Segundo o boletim, 57,5% dos empresários confirmaram a pretensão de manter o número de funcionários e 25,7% esperam abrir novas vagas de trabalho. Na mesma prospecção, 46,4% preveem aumento no faturamento da empresa e 43,6% dos entrevistados projetam crescimento na demanda pelos serviços ofertados.

Os percentuais, de um modo geral, significam mais empregos, mais faturamento e estabilidade nos estabelecimentos de hospedagem do Brasil até março de 2020. A perspectiva é positiva também quanto ao investimento para os próximos seis meses: quase metade do mercado de hospedagem brasileiro (49,9%) pretende aplicar recursos em seus empreendimentos. Outro número positivo mostra que 16,1% dos empresários responderam que “definitivamente” vão aumentar o investimento em seus estabelecimentos. No total, incluindo aqueles que “provavelmente” vão investir (49,9%), 66% do setor de hospedagem se mostrou favorável a novos aportes em 2020.

Desempenho

O estudo do Ministério do Turismo também apontou números positivos em relação a empregabilidade, demanda por serviços ofertados e faturamento da empresa quando comparados ao mesmo período de 2018. No 3º trimestre deste ano, quase 60% dos empreendedores do setor informaram que houve estabilidade no número de funcionários no setor de hospedagem. Quanto à demanda de serviços ofertados, 36,4% afirmaram que houve estabilidade e 35,8% apontaram aumento no 3º trimestre de 2019. Dos 727 empreendedores do setor de hospedagem que participaram da pesquisa, 34% identificaram aumento no faturamento da empresa.

Pesquisa

A Sondagem Empresarial do Setor Hoteleiro no Brasil é realizada pela Subsecretaria de Inovação e Gestão de Conhecimento do Ministério do Turismo. São consultados empreendimentos de hospedagem de todos os portes, dentre os quais hotéis, pousadas, resorts e acampamentos turísticos. O objetivo é apurar as perspectivas dos empresários quanto ao desempenho de seus estabelecimentos e dos destinos onde estão inseridos.

