Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Segundo assessoria, ainda não é possível cravar que é namoro Foto: Reprodução/Instagram Segundo assessoria, ainda não é possível cravar que é namoro (Foto Instagram/Sheila Mello) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-dançarina do É o Tchan! Sheila Mello, 41, tem curtido os momentos em que conhece melhor o tenista brasileiro João Souza, mais conhecido como Feijão, 31. Eles têm sido flagrados em clima de romance por São Paulo.

Porém, de acordo com a assessoria de imprensa de Mello, ainda não é possível falar em namoro para valer. “Eles estão se conhecendo melhor”, diz.

A primeira vez que ambos se viram foi no Réveillon de 2019 para 2020, em Carneiros, praia famosa de Pernambuco. De lá para cá, têm trocado mensagens e alguns encontros já ocorreram.

Sheila Mello estava solteira desde 2018, quando terminou o casamento de oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Já Feijão já foi namorado da DJ Paula Morais, com quem tem uma filha de dois anos. A DJ também teve um romance com o ex-jogador de futebol Ronaldo.

