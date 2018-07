Silvio Santos propõe orgia sexual e inclui a filha, Patrícia Abravanel

Durante o quadro “Jogo dos Pontinhos” no domingo (16), o apresentador Silvio Santos, de 87 anos, explicava uma pergunta sobre orgia quando sugeriu que sua filha Patrícia Abravanel, participasse. A pergunta picante é parte do tema “Vamos falar de sexo” e foi direcionada para Carlinhos Aguiar.

“Carlinhos Aguiar, sabe o que é orgia? Todo mundo bêbado: Helen [Ganzarolli] bêbada, Mara [Maravilha] bêbada, Patrícia bêbada”, começou Silvio, rindo. Patrícia Abravanel interrompeu. “Não me põe nesse rolo, não!”

O apresentador continuou descrevendo a situação hipotética, que incluía todas as convidadas na bancada do programa. “Flor bêbada e a Lívia Andrade bêbada. Você participaria de uma orgia? Nós dois e elas cinco”, completou.

Patrícia se levantou e saiu da bancada. “Eu vou me retirar, não participo mais desse grupo de pessoas”, disse, indo sentar ao lado das bailarinas (coincidentemente vestidas de vermelho, a mesma cor da roupa de Abravanel).

Em meio a comentários e risadas, Mara também se posicionou contra a suposição do apresentador. “Há quantas primaveras a gente se conhece? O senhor não era assim não, está mudando muito”, disse. Ao final da pergunta, Carlinhos Aguiar disse que aceitaria participar do ato. Procurado pela redação, o SBT informou que não se posicionará sobre o acontecido.

Quando Silvio Santos mudou de assunto, partindo para outra pergunta, Patrícia Abravanel voltou para a bancada. “Acabou esse assunto, ainda bem, chega de sexo”, disse. O apresentador, por sua vez, respondeu: “Patrícia, deixa de ser fingida. Você foi expulsa da escola porque saía com todos os alunos”.

Essa não é a primeira vez que a filha do apresentador se irrita com os comentários do pai – que tem exposto algumas opiniões misóginas e preconceituosas. Em agosto do ano passado, Patrícia criticou a postura de Silvio ao comentar uma foto de Livia Andrade.

“O que não é legal é você, um senhor da sua idade, pai, avô e bisavô falando da loirinha bonitinha”, disse. “Parece um veio tarado. Não é para o seu bico e nem para os seus olhos”, completou, arrancando risos da plateia e do próprio apresentador.

