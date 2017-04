Silvio Santos sugere que Record contrate José Mayer para papel bíblico

Em gravação do “Troféu Imprensa” nesta quinta (6), no SBT, Silvio Santos comentou o caso de assédio envolvendo o ator José Mayer.

“Ele vai ser mandado embora?”, perguntou Silvio aos jurados. “Mas ele é bom ator? Então a Record contrata ele. Ele pode fazer algum papel bíblico.”

No dia 31 de março, a figurinista Susllem Tonani, 28, acusou o ator José Mayer de tê-la assediado com um relato no blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha de S. Paulo.

Na terça (4), a Globo informou que suspendeu por tempo indeterminado o ator de suas produções. E José Mayer divulgou uma carta de desculpas. (Folhapress)

