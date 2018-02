A partir desta terça-feira e até serem preenchidas, estão disponíveis 270 vagas de emprego no Sine Municipal. Do total, 159 são para pessoas com deficiência. As maiores ofertas são 50 vagas para operador de máquinas de usinar madeira, cujo cargo requer conhecimento em metrologia, comando numérico computadorizado e fresagem. E 30 vagas para PCDs como balconistas de lanchonete.

