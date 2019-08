Novas oportunidades de emprego estão disponíveis no Sine Municipal a partir desta quinta (22), até que as vagas sejam preenchidas. São 299 postos abertos, com maior demanda para os cargos de Técnico em Farmácia, com 30 vagas, seguido de Operador de Guindaste móvel, com 28. Os interessados devem consultar as vagas direto no Sine ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Deixe seu comentário: