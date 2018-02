Slacklines de grande extensão atraem público à beira-mar. No rastro do esporte, diversão, música e serviços são ofertados aos veranistas com diferenciais competitivos

Há quatro anos, surgia no litoral norte gaúcho, à beira-mar de Atlântida, um projeto hoje vitorioso. É o Rede Pampa Summer Lounge que nasceu com a proposta de atender a uma demanda dos próprios veranistas, ofertando serviços, lazer, divertimento e atrações musicais durante toda a temporada, em um local também diferenciado quanto a conforto e bem-estar.

De lá para cá, o Rede Pampa Summer Lounge agregou ainda outros diferenciais competitivos, que passam pela sua ambientação, “mais personalizada, mais cenográfica”, como atesta a coordenadora de Marketing e Eventos da Rede Pampa, Sabrina Freitas. “Queremos que as pessoas se sintam especiais em nosso espaço por ser um local aconchegante e convidativo, onde os veranistas encontram opções únicas”.

De aula de danças, massagens, sunset com Djs a empréstimos de cadeiras, guarda-sóis, espreguiçadeiras e bolas, o espaço, que está localizado em um ponto privilegiado da orla, ao lado do do Bali Hai, em Atlântida, também oferece esportes. Entre eles, o slackline, para aventureiros e adeptos desta modalidade. A coordenadora de Marketing e Eventos da Rede Pampa salienta que os veranistas apreciam o slackline, por ser uma experiência diferenciada, exigindo habilidade em uma expressiva extensão, fazendo com que grande número de público participe. Além disso, dois instrutores orientam os interessados em desfrutar deste esporte, garantindo maior segurança aqueles que se atrevem a percorrer o longo percurso, tendo por desafio o equilíbrio em linha reta. “Os slacklines, de cinco metros e de 10 metros de extensão são novidades deste ano do nosso lounge”, diz Sabrina Freitas.

Não é à toa que o Rede Pampa Summer Lounge Íntimus, que há dois anos conta com a parceria da Íntimus, agregando o nome desta empresa a sua marca, conquista veranistas cada vez mais. Aos finais de semana, cerca de 500 pessoas/dia circulam pelo local, sendo que a expectativa para o carnaval é de um número ainda maior. São jovens e adultos, na faixa etária entre 18 e 34 anos que participam da diversificada programação ofertada à beira-mar.

No segmento musical, o DJ Ale Guedes comandará a atração do Pampa Summer Lounge Íntimus neste próximo sábado (03) e domingo (04). Depois ele retorna dias 10 e 11 de fevereiro. Na sequência, dias 17 e 18 será a vez de Grazi Colombo e Analu Giacomolli, que encerra a temporada, com apresentações dias 24 e 25. As atividades do Rede Pampa Summer Lounge Íntimus acontecem sempre sábados e domingos, entre 10h e 19h.

