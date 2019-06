Só love! História de Claudinho e Buchecha vai virar filme

A dupla mais querida do Brasil nos anos 90, Claudinho e Buchecha, ganhará uma cinebiografia no ano que vem! O filme, que deve se chamar “Nosso Sonho”, vem como uma homenagem à faixa do álbum de estreia da dupla, lançado em 1996.

Quem revelou a novidade foi o próprio cantor Buchecha, em uma conversa com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Segundo ele, a partir da união seus relatos com os de fãs e familiares, o filme vai narrar toda a carreira dele e de Buchecha, explicando como os dois amigos cariocas se tornaram uma das duplas mais famosas do funk nacional.

Claudinho e Buchecha emplacaram hits que até hoje estão na memória dos brasileiros como “Quero Te Encontrar” e “Só Love”. No auge da carreira, a dupla teve fim após o acidente fatal de Claudinho em 2002. Embora ainda tenhamos poucos detalhes, mais informações devem ser liberadas em breve.

Deixe seu comentário: