Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos traz temas sobre inovação no mercado de trabalho em Porto Alegre

Para debater e aprofundar temas como disrupção e inovação no mercado de trabalho, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos (SBDG) traz à Porto Alegre o 11º Congresso Brasileiro de Dinâmica dos Grupos. Segundo a Diretora de Relacionamento e Marketing, Claudia Penalvo, o debate visa contribuir o entendimento da dinâmica dos grupos no mercado, e demonstrar como ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento.

“Interessante perceber que não se trata apenas de novas competências ou ferramentais para realização de tarefas e resolutividade de problemas, mas uma forma de conduzir os processos, negócios e relacionamentos”, explica Diretora de Relacionamento e Marketing da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, Claudia Penalvo.

Para as empresas, a leitura do comportamento do grupo se torna cada vez mais indispensável e o quadro de palestras pretende trazer efeitos na economia de material por parte dos funcionários de uma empresa, redução do nível de estresse coletivo/individual, cumprimento das metas entre outros.

SERVIÇO

O quê: 11º Congresso Brasileiro de Dinâmica dos Grupos

Quando: Setembro, dias 27 e 28

Onde: Hotel Plaza São Rafael Porto Alegre – Brasil

Palestrantes: Nelson Nectoux, Daniela Gutierrez, Professor Márcio Michel, Julio Cezar Agostini, Filipe Rolof, Julia Soll