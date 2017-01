Renato Goes, o jovem galã que brilhou em “Velho Chico”, ex de Tata Werneck, foi o centro das atenções no badalado Réveillon de Fernando de Noronha. Todas queriam o rapaz. Mas uma delas chamou mais atenção: Paula Fernandes!

Ela ficou louca com o ator e fez de tudo para conquista-lo. Há quem jure que pode sair algo dali.

