Startups apresentam soluções de impacto socioambiental a investidores

As 22 empresas aceleradas pelos programas Braskem Labs Scale e Ignition tiveram uma oportunidade de expor suas soluções de impacto socioambiental a investidores e possíveis clientes no evento que marcou o encerramento do ciclo de mentorias e workshops promovidos pela Braskem, maior petroquímica das Américas e líder mundial na produção de biopolímeros. Além das apresentações à banca avaliadora, composta por executivos da Braskem, os participantes ainda puderam conhecer melhor as iniciativas das demais startups em seus estandes demonstrativos. A iniciativa ocorreu em 3 de outubro.

No evento de encerramento, Marina Rossi, gerente de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, salientou a importância das agendas corporativas estarem atentas aos impactos causados pela ação humana no planeta. “A plataforma Braskem Labs já acelerou mais de 70 empresas de impacto socioambiental nos últimos cinco anos. Até o ano passado, de todas as startups participantes, 40% já haviam recebido investimentos após a participação e 94% delas continuam no mercado”, comentou.

Na ocasião, Fernando Musa, presidente da Braskem, destacou a relevância dos programas de aceleração. “O Braskem Labs é uma plataforma que nos traz muito orgulho. A partir dela, podemos incentivar a inovação e sustentabilidade no ecossistema empreendedor criando um canal focado em desenvolvimento sustentável, que permite que soluções, como as apresentadas aqui, tomem forma e contribuam para aprimorar a vida das pessoas”, comentou.

Com o apoio da Quintessa, parceira do projeto, 12 iniciativas foram selecionadas para participaram do Braskem Labs Scale, que prioriza soluções já validadas e disponíveis no mercado, e 10 fizeram parte do Braskem Labs Ignition, que tem o objetivo de acelerar iniciativas em fase de validação. Entre junho e setembro, os empreendedores passaram por uma extensa agenda de capacitação voltada aos desafios de crescimento de um negócio, como vendas, time, liderança, captação de investimentos, validação de negócios, entendimento do perfil do cliente e testes de mercado, entre outros.

