Tatá Werneck cita nome de filha em publicação: “Cora”

Tatá Werneck, que está grávida de seis meses, revelou nesta terça-feira (6) o nome de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Rafael Vitti. Embora no começo da gravidez ela tenha comentado, de zoeira, que talvez o baby se chamasse Tenório ou Everaldo, a humorista contou que, por enquanto, estão “curtindo” o nome Cora.

“Descobri que na última ultra a Cora (já tem duas semanas com esse nome ❤️) tinha meu nariz. Que por sinal posso provar que é igual do Tony Ramos”, escreveu ela na legenda de uma foto antiga. Ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a atriz e apresentadora explicou que eles ainda não bateram o martelo quanto ao nome da baby e que mudam de ideia a cada semana.

