Celebridades Tati Zaqui relembra clique de lingerie fio-dental e leva seguidores à loucura

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Tati Zaqui surpreendeu os fãs ao colocar o bumbum para jogo. Foto: Reprodução/Instagram Tati Zaqui surpreendeu os fãs ao colocar o bumbum para jogo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Como de costume, Tati Zaqui surpreendeu os fãs ao colocar o bumbum para jogo em seu perfil no Instagram na quinta-feira (23). No clique compartilhado pela funkeira, a cantora do hit “Surtada” posou com macacão de renda e lingeriepreta fio-dental.

A artista lembrou na legenda que a foto se tratava de “uma lembrancinha” para o famoso e já tradicional TBT – data em que os internautas postam fotos antigas nas redes sociais.

Nos comentários, Zaqui, para variar, foi muito elogiada pelos fãs e por amigos famosos. O cantor Lorenzo Castro, por exemplo, escreveu: “Vish mainha”. Entre os fãs, não faltaram emojis de fogo mostrando o quanto a cantora elevou a temperatura na timeline.

