TCU entrega ao Congresso parecer que pede rejeição de contas de Dilma em 2015

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Aroldo Cedraz, e o ministro da Corte José Múcio Monteiro entregaram na tarde desta quarta-feira (5), ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o parecer que recomendou a rejeição das contas do governo Dilma Rousseff em 2015. Hoje mais cedo, o TCU aprovou por unanimidade o parecer de Monteiro favorável à recusa das contas da petista.

Em entrevista após a entrega do documento, Múcio destacou que cabe ao Congresso julgar em definitivo os balanços da União e que o papel do TCU é municiar os parlamentares em relação às contas.

O relator disse que os motivos que levaram a rejeição das contas do ano passado foram quase os mesmos da recusa da contabilidade da gestão Dilma em 2014. Ele citou as pedaladas fiscais, uso de recursos do Tesouro Nacional para custear os bancos oficiais. O voto do ministro do TCU foi antecipado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 28 de setembro.

Questionado se havia a expectativa de julgamento das contas, Múcio disse: “Vou fazer uma confissão, existem 12 contas aqui esperando análise, falei até agora com o presidente Renan Calheiros e ele se comprometeu em fazer um esforço pra que essas contas sejam votadas, porque são contas muito antigas, de governos que já passaram.” (AE)

