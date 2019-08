Tempestade tropical: cerca de 222 voos devem ser cancelados no Japão

Por conta de uma tempestade tropical que se aproxima do Japão, as companhias aéreas devem efetuar o cancelamento de, ao menos, 222 voos domésticos entre hoje (14) e amanhã (15). O fenômeno, que recebeu o nome de Krosa, é um estágio abaixo do furacão. A Agência de Meteorologia informa que a tempestade desloca-se para o norte, com ventos estáveis de 108 quilômetros por hora (km/h) e rajadas de 144 (km/h). A maioria dos voos suspensos serão os que tem partida ou chegada em Kyushu.

Na manhã desta quarta-feira, a Japan Airlines havia cancelado 62 voos. Também foram cancelados 55 voos da Japan Air Commuter; 37 da Peach Aviation; 36 da All Nippon Airways; 16 da Solaseed Air; 8 da Skymark Airlines; 4 da Jetstar Japan; e Spring Japan e Vanilla Air, cancelaram dois voos cada. As empresas aéreas informaram que mais voos podem ser suspensos e estão recomendando que os passageiros verifiquem o site da operadora dos voos deles para obter informações mais recentes.

