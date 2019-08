Tempo de contrato e multa: como está a situação do atacante Luan, alvo do futebol italiano

*Valéria Possamai

Um novo nome do elenco gremista está em pauta no mercado transferências. Trata-se de Luan. O atacante é alvo de interesse do Atalanta, da Itália. Representantes do clube italiano já estiverem em Porto Alegre para acompanhar o desempenho do camisa 7 in loco.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, dirigentes do clube que irá disputar a Liga dos Campeões nesta temporada já estão em contato com o representante de Luan. Os italianos já sabem as cifras que a direção do Grêmio aceitaria abrir uma negociação. Uma proposta oficial pode ser apresentada ainda nesta janela, que no caso do futebol italiano fica disponível até o dia 2 de setembro.

Contudo, por conta da sequência das competições do tricolor neste momento da temporada – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores-, uma saída do jogador neste momento não é considerada um bom negócio para a direção gremista. E, um possível negócio, pode ocorrer sim, mas na próxima janela, ao fim deste ano.

Luan tem contrato com o clube até o final de 2020. A multa estipulada está em torno de € 18 milhões de euros.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

