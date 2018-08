Terminam os reencontros de famílias coreanas separadas pela guerra

Mais de 300 sul-coreanos retornaram neste domingo a seu país após se reencontrar com seus familiares residentes no Norte e os quais não viam há quase sete décadas, no último dia de encontros deste tipo organizado por Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e Seul, capital da Coreia do Sul.

Os participantes, na sua maioria septuagenários e octogenários, retornaram ao Sul após ver seus parentes do Norte em breves sessões ao longo de três dias em um complexo de férias no Monte Kumgang, no litoral sudeste norte-coreano. Um total de 326 sul-coreanos de 81 famílias se reuniram com cerca de uma centena de parentes residentes no país vizinho e dos quais se separaram por causa da Guerra da Coreia (1950-1953), segundo informou o Ministério de Unificação da Coreia do Sul.

Com o retorno deste grupo de sul-coreanos se encerra a segunda e última rodada de reencontros familiares realizados em uma semana, no meio do ambiente de aproximação criado este ano entre dois países que permanecem tecnicamente em conflito. Na primeira rodada de reuniões realizada no mesmo local entre segunda e quarta-feira passadas participaram outros 89 sul-coreanos, escolhidos por sorteio e em função da sua idade e estado de saúde, e 185 norte-coreanos.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul organizaram 20 rodadas de encontros no total entre familiares separados nos últimos 18 anos, afetando milhares de coreanos.

Os encontros sempre coincidiram com fases de reaproximação entre os dois países, que seguem tecnicamente em guerra, já que o conflito finalizou com um armistício que nunca foi substituído por um tratado de paz.

Postos de vigilância

Há poucos dias os governos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte anunciaram que fechariam seus postos de vigilância ao longo da fronteira comum, em uma medida que pretende aumentar a confiança mútua.

A Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide a Coreia em duas desde o fim da guerra (1950-1953), é, ao contrário do que o nome indica, uma das áreas mais militarizadas do mundo

O ministro sul-coreano da Defensa, Song Young-moo, afirmou que seu país abandonaria uma dezena de postos de vigilância na fronteira como um gesto de boa vontade.

“Isso significa que nós vamos nos retirar de um ou dois postos e depois ampliaremos a medida de maneira progressiva”, afirmou Song no Parlamento, antes de explicar que a Coreia do Norte fará o mesmo. “O Norte e o Sul aceitaram retirar postos que estão próximos entre si. Os dois mais próximos ficam a 700 metros um do outro. Vamos nos retirar daqueles que estão a menos de um quilômetro de distância.”

Em setembro, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un deverão participar de uma reunião de cúpula em Pyongyang.

