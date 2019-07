Terremoto atinge a Califórnia e se torna o maior em 20 anos

Um forte tremor de magnitude 7,1 atingiu o sul do estado norte-americano da Califórnia. Esse tremor, o segundo dessa semana, foi o mais forte em 20 anos a atingir região, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor foi sentido em Los Angeles, cerca de 240 quilômetros ao sul, e na área ao redor, onde muitos moradores escreveram no Twitter que foram despertados pelo fenômeno. Só alguns ferimentos foram relatados, mas duas casas pegaram fogo devido ao rompimento das tubulações de gás, de acordo com autoridades locais. Água de canos quebrados brotou de rachaduras no pavimento, além de fissuras profundas que se espalharam pelo Deserto do Mojave.

Segundo o geofísico Paul Caruso, do USGS, o terremoto foi o maior no sul da Califórnia desde o sismo de 1994, de magnitude 6,6 em Northridge — este se concentrou em uma área densamente povoada de Los Angeles, matando 57 pessoas e causando danos de bilhões de dólares.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência para o condado de San Bernardino. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com quase 40 milhões de habitantes, e fica na região conhecida como “Anel de Fogo do Pacífico”, onde terremotos e erupções vulcânicas são mais frequentes devido aos encontros das placas tectônicas.

