Thiago, ex-parceiro de Thaeme, está na cadeia

Thiago Servo, ex-integrante da dupla sertaneja Thaeme & Thiago, mudou temporariamente o palco de suas apresentações: passou de casas noturnas e festas de peão para o Centro de Detenção Provisória do 1° Distrito Policial de Jacareí, no interior de São Paulo. Não por sua livre e espontânea vontade: Thiago – nome artístico de José Lázaro Servo – encontra-se detido pelo não-pagamento de 500 mil reais de pensão alimentícia da filha. A quantia seria referente a um ano de dívida.

O sertanejo foi preso na madrugada de sábado, momentos antes de fazer uma apresentação. O novo cenário de Thiago é bem diferente dos palcos de grandes dimensões dos tempos da dupla com Thaeme. Ele está em uma cela pequena ao lado de cinco presos e não pode receber visitas.

Sua única alternativa é pagar a dívida ou entrar em acordo com a ex-mulher (o nome dela não foi revelado porque o processo corre em sigilo na Justiça). Caso não reúna a quantia necessária para o pagamento pensão, Thiago deverá ficar preso por mais um mês.

José Severo uniu-se profissionalmente à cantora Thaeme Fernanda Mariôto em 2011. Apadrinhados pelo sertanejo Sorocaba, eles tinham como mote principal músicas que exaltavam as mulheres e traziam letras com um quê de feminismo. Como Ai que Dó. “Só que isso só aconteceu depois que viu que me perdeu/ E de nada vai adiantar, dizer que se arrependeu/Que viu que seu amor sou eu, porque eu não vou te perdoar/…/Ai que Dó.”

Servo saiu da banda em 2013, alegando “falta de afinidade musical”. Seu posto foi ocupado por Guilherme Steffler Bertoldo.

