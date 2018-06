Se os advogados e seus clientes enrolados com a Justiça comemoram a derrubada da condução coercitiva pelo STF, por considerarem um linchamento público-moral, foi um tiro no pé. Nas próximas operações, é consenso nos bastidores que a Polícia Federal deve pedir mandados de prisão temporária – o que muitos delegados evitavam justamente para preservar a imagem dos investigados.

Vai e não vai

O acordão revelado pela Coluna está tomando corpo, em Brasília. A Segunda Turma do STF pode soltar Lula da Silva. Mas o TSE vai limá-lo de vez da disputa.

Hostess

No compasso de espera para sua adidância na Itália, o ex-diretor da PF Fernando Segóvia foi visto na festa da AJUFE em Brasília ciceroneando ministros do STF.

Geraldo & João

Os tucanos Geraldo Alckmin e João Dória Jr. tiveram papo definitivo sobre especulações que cercam suas candidaturas (muitas, aliás, dos próprios aliados e staffs). Alckmin segue na disputa pelo Planalto – crava que vai crescer com o tempo de TV. Dória se dá por satisfeito com a disputa pelo Governo de São Paulo – tem certeza de que vai ganhar, (o mesmo não pensa sobre uma eventual disputa pela Presidência).

No ar, no chão

A última vez que tiveram tempo para conversa assim foi mais de um ano atrás, num o voo de jatinho para Pirenópolis (GO), para o casamento da filha do então governador Marconi Perillo. Nesta viagem, as testemunhas foram apenas as primeiras-damas.

Eunício segura

Depois de enterrar a CPI da Eletrobras, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), com o apoio de senadores alinhados ao Palácio, atua nos bastidores para barrar a instalação de uma comissão para investigar a política de formação de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras.

Caixa Preta

Autora do pedido, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) afirma que “já passou da hora” de investigar o abuso de preços estabelecidos pela petrolífera. “Só há uma forma de abrir a caixa preta da Petrobras: através de uma CPI”, resume.

Hein? Quê!?

Após recente encontro com Eunício Oliveira no Senado, o novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, fez ouvidos moucos para perguntas de jornalistas sobre a CPI. Limitou-se a dizer que as informações da empresa “estão disponíveis na internet”.

Oi, gente!…

Ex-governador do Piauí, ex-senador e atual prefeito de Parnaíba (PI), Mão Santa mantém a efusividade dos discursos na tribuna do Senado ao afirmar à Coluna que é o político “mais preparado” do País para assumir a Presidência em 2019.

…Tô aqui

Após sair do MDB, o prefeito milita no Solidariedade e diz estar à “disposição” do partido para a disputa presidencial. Mão Santa relata que, no Senado, atuou para revelar as ‘mentiras’ do Governo Lula.

País do improviso

O economista e diretor do Instituto Fiscal Independente, Felipe Salto, avalia que um dos motivos da crise econômica é a falta de capacidade de planejar: “Se dermos mais racionalidade para o processo orçamentário, vamos conseguir criar mecanismos para financiar mais políticas públicas”, aponta. Haverá debate amanhã no Senado.

Plano$

O Ministério Público vai cobrar da Agência Nacional de Saúde respostas sobre suposta omissão na fiscalização de supostos abusos de empresas de planos contra médicos credenciados, em especial oftalmologistas. A agência alterou a forma de remuneração desses profissionais por serviços prestados aos pacientes.

Leniência

O subprocurador-geral da República, José Elaeres Teixeira, confirma decisão do MP e endurece as críticas à ANS: “O que nos chama a atenção é a leniência com que a agência trata de questões que lhe competem por lei”.

Mistério

O empresário e minerador Marcio Bissoli, que morreu na queda de seu helicóptero Agusta (considerado a ‘Ferrari dos ares’) sábado à noite, tinha mais dois helicópteros em bom estado de conservação. Ele e o piloto foram as vítimas fatais.

Marcha pela Vida

Brasília recebe amanhã a 11ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, com concentração às 14h em frente à Biblioteca Nacional na Esplanada.

