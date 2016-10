Tite anuncia a lista de convocados para os jogos da Seleção Brasileira contra a Argentina e o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (21), no Rio de Janeiro, os nomes dos jogadores convocados para os duelos da Seleção Brasileira contra a Argentina, no dia 10 de novembro, e o Peru, no dia 16, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O treinador anunciou os retornos do zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, e do atacante Douglas Costa, do Bayern de Munique. Com 21 pontos, o Brasil lidera as eliminatórias, seguido pelo Uruguai, com 20, e pelo Equador, com 17. Em quatro jogos pela Seleção, Tite tem quatro vitórias.

Confira a lista completa:

CONVOCADOS

Goleiros:

Alison (Roma)

Alex (Flamengo)

Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Rodrgo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Laterais

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filípe Luis (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philipe Coutinhio (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

William (Chelsea)

Atacantes

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Neymar (Barcelona)

