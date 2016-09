Torcedores invadem treino, agarram e derrubam Neymar no gramado

A torcida da Seleção Brasileira na capital do Amazonas, Manaus, mostrou que está mais do que satisfeita com os resultados da equipe em campo. No treino do último sábado (3), na Arena Amazônia, cerca de 20 torcedores invadiram o gramado e dois jogadores agarraram o craque Neymar, que acabou sendo derrubado no chão, tamanha a euforia da galera.

Sem acidentes.

Os seguranças contiveram o público empolgado e nada de grave aconteceu com o jogador. Confira as imagens.

