Três homens são executados na Vila Maria da Conceição, na Zona Leste de Porto Alegre

Três homens foram mortos na madrugada desta quarta-feira (12) na Vila Maria da Conceição, na Zona Leste de Porto Alegre. As execuções ocorreram em um beco perto da rua Paulino Azurenha, onde funciona um ponto de tráfico de drogas.

Os disparos foram efetuados por um grupo de criminosos vestindo coletes da Polícia Civil, conforme testemunhas. Uma das vítimas, de 24 anos, estava em uma casa. Os outros dois jovens, de 22 e 28 anos, encontravam-se perto da residência, segundo a Brigada Militar.

Todos têm antecedentes criminais. Os assassinatos teriam ligação com o tráfico, de acordo com a Polícia Civil. Um homem foi preso com uma pistola na região.

Comentários