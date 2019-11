Trincheira da Anita: Serviços finais começam na próxima semana

Com 98% da obra executada, a Trincheira da Anita Garibaldi, em Porto Alegre, recebe os trabalhos finais a partir da próxima semana. Após mobilização das equipes e logística, na terça-feira (12), o Consórcio Tradição, responsável pela Trincheira, está montando o canteiro de obras e realizando a topografia. A ordem de reinício foi assinada pela Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) e empresas em 6 de novembro.

Entre os serviços remanescentes para a conclusão estão a base e asfalto da esquina com a rua Raimundo Corrêa e camada final de asfalto na rua Anita Garibaldi (entre a Alameda Vicente de Carvalho e a Raimundo Corrêa); conclusão das calçadas na Raimundo Corrêa; pintura dos muros dos condomínios Província de Shiga e Abeerden e pequenas correções dentro da passagem inferior; pequenos reparos nos meios-fios junto à Carlos Gomes; sinalização definitiva. A estimativa de término é de 45 dias, a contar da ordem de reinício.

Após análise de viabilidade do projeto apresentado pelos moradores, cuja solicitação de alteração foi feita em setembro e entregue à Smim somente em 16 de outubro, a secretaria e o consórcio optaram por um projeto híbrido, com algumas soluções adotadas pelo projeto dos moradores e adaptações necessárias sugeridas pelas suas equipes técnicas. Nos próximos dias, a prefeitura deverá repassar ao consórcio os pagamentos que estão em fase final de tramitação no valor de R$ 320 mil.