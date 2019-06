Trote ou verdade? Luiza Possi exibe barrigão e diz que filho nascerá nesta quinta

A cantora Luiza Possi tem compartilhado os momentos da gestação em suas redes sociais. Nesta quarta-feira (19), nem era dia de #TBT, o famoso “throwback thursday” (quinta-feira do retorno, em tradução livre), usada pelos internautas para relembrarem momentos, mas a artista publicou uma foto de lembrança.

Na imagem, Luiza está na praia, com um biquíni vermelho, exibindo o barrigão da gravidez de Lucca, seu primogênito. Ela disse na legenda que o lugar era onde “queria estar nesse momento”. Famosas como a apresentadora Ticiane Pinheiro e a jornalista Maria Beltrão, comentaram a foto.

Porém, não foi a postagem que intrigou os fãs, mas sim uma resposta ao comentário de uma fã. Ao ser questionada: “Quando ele nasce?”, per Luiza respondeu: “Amanhã”. Será que o primeiro filho de Luiza Possi, com o diretor do programa “Domingão do Faustão”, Cris Gomes, virá ao mundo nesta quinta (20)?

