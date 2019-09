Trump cancela reunião com líderes do Talibã após ataque a bomba em Cabul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou neste sábado (7) os planos de realizar uma reunião secreta em Camp David com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e líderes do Talibã após o grupo extremista realizar um ataque a bomba em Cabul. Em sua conta oficial no Twitter, Trump afirma que o líder afegão e os representantes do Talibã estariam a caminho dos EUA na noite deste sábado.

“Sem o conhecimento de quase todos, os principais líderes do Talibã e, separadamente, o presidente do Afeganistão, se reuniriam secretamente comigo em Camp David no domingo”, escreveu Trump. Após o ataque, “cancelei imediatamente a reunião e as negociações de paz. Que tipo de gente mataria tantas pessoas para aparentemente fortalecer sua posição na negociação?”, concluiu.

O Talibã “admitiu um ataque em Cabul que matou um de nossos grandes soldados e outras 11 pessoas”, tuitou Trump, decidindo pelo “cancelamento imediato” de uma “reunião secreta” com líderes do Talibã em Camp David e a suspensão das negociações para retirar as tropas americanas do Afeganistão.

“Que tipo de pessoas matam tanta gente para conseguir uma aparente vantagem nas negociações? Fracassaram. Só conseguiram piorar as coisas!”, tuitou Trump. “Se são incapazes de aceitar um cessar-fogo durante estas negociações de paz tão importantes, e estão, inclusive, dispostos a matar 12 inocentes, é porque, provavelmente, não têm capacidade de negociar um acordo significativo. Por quantas décadas querem continuar combatendo?”

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Washington estava prestes a fechar um acordo para permitir o início da retirada progressiva dos cerca de 13 mil soldados americanos mobilizados no Afeganistão em troca de garantias por parte do Talibã de uma redução da violência e do lançamento de negociações de paz diretas com o governo de Cabul, condição que os rebeldes vinham rejeitando até o momento.

