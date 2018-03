Trump fará a sua primeira visita à América Latina em abril, informou a Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará a primeira visita à América Latina em abril de 2018, de acordo com a Casa Branca, para participar da Cúpula das Américas. O evento é uma reunião de chefes de Estado com o objetivo de alcançar a cooperação econômica entre as nações do continente.

Trump viajará para o Peru, sede do acontecimento, e seguirá para a Colômbia para se encontrar com os respectivos presidentes, Pedro Paulo Kuczynski e Juan Manuel Santos.

Um dos principais assuntos que ele deve debater com outros chefes de governo é a crise na Venezuela, tema que foi foco de quase todas as suas conversas com líderes da América.

“Esta viagem mostra o propósito do presidente de aprofundar nossos históricos laços com nossos parceiros na região e fortalecer o nosso compromisso conjunto de melhorar a segurança e a prosperidade do povo da América”, disse o escritório de imprensa da Casa Branca, em comunicado.

Encontro com a Coreia do Norte

A agenda de Trump se destacou também pela informação de que ele se encontrará com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Ambos farão uma reunião sobre o programa nuclear.

O anúncio foi feito por Chung Eui-Yong, conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que leu um comunicado em frente à Casa Branca na noite da quinta-feira. O encontro vai acontecer até maio, segundo o representante.

A notícia da reunião é surpreendente, dado que até há pouco os dois líderes trocavam ameaças e insultos publicamente. A Casa Branca disse que o lugar e a data exata ainda serão determinados. Há poucos dias, o secretário de Estado, Rex Tillerson, havia dito que os dois países estavam “longe” de negociações diretas.

“Kim prometeu que a Coreia do Norte se absterá de qualquer outro teste nuclear ou de mísseis”, disse Chung, mas acrescentou que as pressões continuarão sobre o vizinho do norte até que suas palavras virem ações concretas. O líder norte-coreano teria ainda dito que entende que os exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos EUA devem continuar.

Trump, que não participou do anúncio, comentou no Twitter. “Kim Jong Un falou sobre a desnuclearização com os representantes sul-coreanos, não apenas um congelamento. Além disso, nenhum teste de mísseis pela Coreia do Norte durante esse período. Grandes progressos estão sendo feitos, mas as sanções permanecerão até que um acordo seja alcançado. Reunião sendo planejada!”, escreveu.

Enviados aos EUA

Chung Eui-yong e o chefe do Serviço de Inteligência Nacional, Suh Hoon, viajaram à capital americana para explicar a posição da Coreia do Norte sobre possíveis conversas futuras com Washington e a possibilidade de Pyongyang suspender testes nucleares caso a segurança do governo da Coreia do Norte seja assegurada.

Chung, que liderou uma delegação sul-coreana para o primeiro encontro com Kim, se encontrou com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, H.R. McMaster, na Casa Branca, dando início a uma rodada de discussões com autoridades sêniores do governo.

O crescente foco em diplomacia nas relações na Península Coreana ajudou a aliviar temores de guerra e um impasse sobre o desenvolvimento norte-coreano de mísseis nucleares capazes de atingir os EUA, e colocou Washington sob pressão para ponderar a seriedade da oferta de Pyongyang.

