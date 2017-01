Trump inicia atos de posse como sucessor de Barack Obama

O cemitério de Arlington, criado em 1860 e que fica em uma colina em frente à cidade de Washington, é o lugar de descanso dos restos mortais de 400 mil soldados americanos e de outros 11 países e é visitado anualmente por cerca de quatro milhões de pessoas. Além disso, o cemitério é o lugar onde descansam os restos do presidente John F. Kennedy.

Depois da homenagem no cemitério de Arlington, Trump foi ao outro lado do rio Potomac, no Lincoln Memorial, onde foi realizado um evento com shows de música country e fogos de artifício. Ao final das apresentações musicais, o presidente eleito subiu ao palco e fez um breve discurso, em que repetiu seu slogan “Make America great again”, “Fazer a América grande de novo”, em português.