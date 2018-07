Um brasileiro sumiu misteriosamente durante um cruzeiro no litoral italiano

Um cidadão brasileiro de 27 anos, que trabalhava como bartender no navio Sovereign, da empresa espanhola Pullmantur Cruzeiros, desapareceu misteriosamente em Civitavecchia, uma cidade localizada no Litoral da Itália. Ele não entra em contato com a família desde o dia 20 de junho.

O jovem foi identificado como Cícero de Andrade, morador de Santos, no Litoral de São Paulo. Ele desapareceu durante uma parada no trajeto, quando a embarcação estava atracada no Porto de Civitavecchia, e desde então não foi mais visto.

No dia 25, familiares e amigos se surpreenderam com uma publicação feita no Facebook de Andrade, escrita em italiano. A mensagem dizia: “Eu achei esse telefone na rua uns dias atrás, mas não posso voltar”. O recado indicaria que ele pode ter perdido seu celular.

Segundo o irmão do tripulante, Glauber Andrade, em entrevista à ANSA (Agência Italiana de Notícias), a empresa informou a família sobre um suposto bilhete deixado por Andrade, dizendo que não retornaria, mas garante que o jovem nunca deu indícios de que fugiria.

“Não vimos o bilhete, e ele não avisou nada para a família. Ele supostamente fugiu sem qualquer documento. O celular foi perdido ou roubado, não sabemos”. A reportagem procurou os familiares, que preferiram não se pronunciar.

Nas redes sociais, parentes e amigos demonstraram preocupação com o bartender, por meio de muitas mensagens e comentários. Seu irmão chegou a compartilhar informações sobre o desaparecimento, em italiano, como forma de pedido de ajuda.

“Preciso da tua ajuda para encontrar o nosso familiar desaparecido. O nome dele é Cícero de Andrade, é brasileiro, tem 27 anos, tem 1,68 cm, tem a pele clara, tem uma tatuagem no peito com o símbolo do time de futebol de São Paulo, ele estava trabalhando em um navio Pullmantur, atracado na Itália, no Porto de Civitavecchia, e desde então não é visto (21/06/2018). Já avisamos as autoridades brasileiras (Polícia Federal brasileira e consulado brasileiro na Itália) e a empresa Pullmantur”, cita o post.

As autoridades foram informadas sobre o desaparecimento do jovem, mas até agora ele não foi encontrado. A reportagem tentou contato com a Pullmantur Cruzeiros, para solicitar informações sobre o caso, mas não conseguiu um posicionamento da empresa até o fechamento da reportagem.

Perdidos na Tailândia

O time de futebol adolescente da Tailândia que havia se perdido em uma caverna no sábado (23) foi encontrado vivo, informou à CNN uma fonte envolvida no resgate. Os doze adolescentes, com idade entre 11 e 16 anos e seu treinador de 25 anos ficaram presos na caverna alagada ao tentarem fugir da chuva.

A televisão tailandesa transmitia ao vivo o resgate, bem como imagens de familiares e colegas das crianças rezando. As esperanças de encontrarem todos vivos diminuía a cada dia, conforme a caverna ia se enchendo de água. Uma grande equipe de resgate foi montada, incluindo mergulhadores internacionais.

No dia 29 de junho foram lançadas caixas com comida e telefones celulares na caverna a partir de um poço vertical, perto do local onde o grupo poderia estar. A caverna de Tham Luang se localiza perto da tríplice fronteira entre a Tailândia, Mianmar e Laos, no sudeste asiático. É uma região visitada por turistas, porém na época das chuvas é fechada para visitações.

