Um filhote de tigre foi sedado e enviado pelos correios

Um filhote de tigre foi enviado pelo serviço de correios do México na última quarta (7), de acordo com o escritório de proteção ambiental local. O animal foi sedado e preso em uma embalagem plástica para que fosse enviado de Tlajomulco de Zuniga, no Estado de Jalisco, para a região de Querétaro.

Nenhum funcionário dos correios percebeu que havia algo de errado com o pacote até que um cão farejador procurando por produtos contrabandeados o detectou. O tigre estava desidratado e foi enviado a um abrigo de animais.

Aparentemente, a documentação de posse do animal estava em ordem, mas ele foi apreendido por causa dos maus tratos e o caso está sob investigação.

