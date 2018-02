Um incêndio atingiu uma área de difícil acesso no Parque de Itapuã em Viamão

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (15) o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, conforme informações da Sema (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). Segundo a gestora do parque, Dayse Rocha, a queimada ocorre no extremo Sul do Itapuã, próximo à Lagoa Negra. “O incêndio atingiu o Morro da Grota. Área intangível do parque, de difícil acesso”, explica Dayse, acrescentando que são três horas de caminhada até o local.

De acordo com informações iniciais, as chamas se alastraram por uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, a 263 metros de altitude. O fogo foi avistado no início da tarde quando a gestora do parque acionou o Corpo de Bombeiros. O motivo do incêndio ainda é desconhecido.

Deixe seu comentário: