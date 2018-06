Um jornal argentino chamou Neymar de rei após a vitória contra a Croácia

Até a imprensa argentina se rendeu ao retorno brilhante do atacante Neymar aos gramados. Após o amistoso do Brasil contra a Croácia, vencido pela Seleção Brasileira por 2×0 com gol de Neymar, o jornal Olé, chamou o brasileiro de rei em sua manchete. “O Retorno do Ney”, publicou o jornal fazendo referência ao terceiro filme da trilogia “O Senhor dos Anéis”: O Retorno do Rei.

Ainda no Olé, a certeza que a seleção brasileira é Neymar e mais dez. Neymar fez o primeiro gol do Brasil no segundo tempo, quando entrou em campo após três meses parado por conta de fratura no pé direito.

Já a imprensa francesa apontou a festa com o retorno do atacante do Paris Saint-Germain, da França. Enquanto que o Marca, da Espanha, destacou que Neymar assustou todos em seu retorno.

